Die Niederländerin Jorien ter Mors hat Geschichte geschrieben. Die 28-Jährige gewann mit der Shorttrack-Staffel Bronze und ist damit die erste Frau, die bei denselben Winterspielen Medaillen in zwei Sportarten gewonnen hat. Ter Mors hatte zuvor Eisschnelllauf-Gold über 1000 m geholt. Den Eintrag in die Geschichtsbücher hatte ter Mors eigentlich schon abgeschrieben: Mit der Oranjestaffel stand sie nur im B-Finale, das sie in Weltrekordzeit gewann. Da aber im A-Finale Kanada und China disqualifiziert wurden, rückten die Niederlande unverhofft auf Bronze.