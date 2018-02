Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Unbekannte haben den Dynamo-Mitgliedsausweis von Stasi-Chefs Erich Mielke entwendet. Mielke stand der Sportvereinigung Dymamo, Dachorganisation der Sportler von MfS, Volkspolizei und Zoll, von 1953 bis 1989 vor. Das im Mai 1986 ausgestellte Dokument mit der Nummer 00379 sei bereits zwischen dem 22. und 24. Oktober des Vorjahres aus einem Museum in Berlin-Mitte verschwunden, teilte die Polizei Berlin am Dienstag mit. Nach Informationen der »Berliner Zeitung« wurde der Ausweis, der in der Ausstellung »Hauptstadtfußball« im Ephraimpalais gezeigt wurde, aus einer Vitrine gestohlen. Laut Polizei habe das Landeskriminalamt die Ermittlungen abgeschlossen und den Fall an die Amtsanwaltschaft Berlin übergeben. Nach den Tätern werde weiter gefahndet. dpa/nd