Die Berliner Bauwirtschaft profitiert vom Immobilienboom. Die großen Betriebe machten das dritte Jahr in Folge mehr Umsatz, er erreichte 2017 mit rund 2,773 Milliarden Euro einen Zuwachs von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Vor allem der Wohnungsbau trieb die Geschäfte an. Mehr Geld machten die Unternehmen auch mit dem Straßenbau, weniger Umsatz dage᠆gen mit öffentlichen und geschäftlichen Gebäuden. Wegen des starken Zuzugs in die Hauptstadt werden neue Wohnungen gebraucht. Der Wert der Aufträge der Bauwirtschaft sank 2017 gegenüber dem Vorjahr aber um 5,3 Prozent auf 2,504 Milliarden Euro. dpa/nd