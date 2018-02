Im Auftrag des Energieunternehmens Vattenfall wird in den kommenden Nächten ein Spezialflugzeug über Berlin fliegen. Die Maschine werde in 1000 Metern Höhe mit Infrarot-Technik Aufnahmen vom Zustand der Berliner Fernwärmenetze machen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Flugzeug sei eigens für den Einsatz ausgerüstet und besonders leise: Die Geräuschkulisse entspreche etwa der einer Verkehrsstraße. dpa/nd