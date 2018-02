Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Ludwigsburg. Eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio kommt für fast zwei Drittel aller Bundesbürger nicht infrage. Vor allem die über 55-Jährigen sind zurückhaltend. In dieser Altersgruppe besitzen nur 20 Prozent einen Mitgliedsausweis, bei den 18- bis 34-Jährigen trainieren dagegen inzwischen 45 Prozent in einem Studio. Auch die Gründe für den Verzicht variieren stark zwischen den Generationen. Dies zeigen Ergebnisse einer repräsentativen Befragung der mhplus-Krankenkasse. Zeitmangel spielt bei rund einem Drittel eine Rolle. Die Generation 55 plus nennt andere Gründe: Hier hat knapp die Hälfte der Befragten grundsätzlich keine Lust, in einem Sportstudio zu trainieren. dpa/nd