Der olympische »Super Store« in Gangneung Foto: imago/Bildbyran

Punkt zehn Uhr strömen sie aus. Der Arbeitstag für die 20 jungen Koreaner in ihren rot-weiß-schwarzen Winterjacken wird etwa zwölf Stunden dauern. Im Olympiapark von Gangneung wird das Thermometer an diesem Tag den Gefrierpunkt nicht überschreiten, und die jungen Menschen müssen draußen arbeiten. Aber wenigstens scheint die Sonne. Das Gebäude, aus dem sie gerade kommen, ist etwa fünf Stockwerke hoch, knallrot und hat übergroße Knöpfe, in einer Höhe, die kein Mensch erreichen kann. Es soll einen übergroßen Getränkeautomaten darstellen. Hier wirbt Coca Cola, und es ist bei weitem nicht der einzige Reklamepavillon, denn so ein Olympiapark ist nicht nur die Ansammlung von Eishockey-Arena, Eisschnelllauf-Oval, Shorttrack-Halle oder Medals Plaza. Vor allem ist er die Messe der Olympiasponsoren.

Die jungen Helfer bauen Warteschlangentrenner auf. Davon brauchen sie viele, denn in einer Stunde, wenn der Pavillon öffnet, werden sich schon Hund...