Wer schon einmal versucht hat, in Läden wie Starbucks einen Kaffee zu bestellen, wird wissen: So einfach ist das heute nicht mehr. 24 Kaffees gibt es dort zur Auswahl, in verschiedenen Röstungen, mit Koffein oder ohne, mit Aroma oder ohne.

In der Tat: Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Wer Wert auf guten Geschmack in der Tasse legt, sollte sich ein wenig mit der braunen Bohne beschäftigen. Der Autor James Hoffmann ist Barista und Kaffeeröster. Er hat sich in seinem reich bebilderten Buch »Der Kaffeeatlas« auf die Reise in die Herkunftsländer des Kaffees gemacht, gibt einen Einblick in die Verarbeitung und die enorme Sortenvielfalt und beschreibt den Weg von der Bohne in die Tasse.

Katja Choudhuri, Redakteurin im Ressort ndCommune.