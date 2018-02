Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Riga. Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics nahm am Mittwoch nicht an der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) teil. Statt des in eine Korruptionsaffäre verstrickten Währungshüters reiste Vize-Bankchefin Zoja Razmusa nach Frankfurt am Main. Rimsevic war am Dienstag von der lettische Anti-Korruptionsbehörde KNAB ein Amtsausübungsverbot auferlegt worden - er ist von allen Entscheidungs-, Kontroll- und Aufsichtsfunktionen suspendiert und darf das Land nicht verlassen. Rimsevics war am Wochenende festgenommen worden. Der 52-Jährige soll mindestens 100 000 Euro Bestechungsgeld verlangt und angenommen haben. Rimsevics bestreitet das. dpa/nd