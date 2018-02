Für Eiskunstlauf-Europameisterin Alina Sagitowa und die Olympischen Athleten aus Russland ist die erste Goldmedaille zum Greifen nah. Die erst 15-Jährige setzte sich mit einem traumhaften Kurzprogramm und dem Weltrekord von 82,92 Punkten an die Spitze und dürfte bei der Kür-Entscheidung am Freitag nicht leicht zu schlagen sein: Am ehesten könnte das einer Teamkollegin gelingen. Doppelweltmeisterin Jewgenija Medwedewa (18) ist Zweite, ihre 81,61 Punkte waren ebenfalls kurz Weltrekord. nd

Fotos: AFP/Jung Yeon-je, dpa/Egerton, dpa/Kneffel