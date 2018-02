Noch bevor Michelle Gisin (24) das Podest bestieg, war die Schweizerin ihrer Schwester Dominique um den Hals gefallen. Die arbeitet als TV-Expertin. Michelle holte Gold in der alpinen Kombination - vier Jahre nach dem Abfahrtssieg von Dominique. Und am Coup in Pyeongchang hat die ältere einen Riesenanteil. Michelle war zuvor in der Abfahrt deutlich am Podium vorbeigefahren. Die Schwester baute sie wieder auf. »Ich spürte eine riesige Ruhe in meinem Körper, und heute ist alles aufgegangen«, sagte Michelle, die noch nie ein Weltcuprennen gewonnen hat.