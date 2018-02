Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Der tschechische Bahnbetreiber Leo Express könnte noch in diesem Jahr eine neue Verbindung zwischen Berlin und Prag starten. »Wir sind langfristig an dieser Strecke interessiert«, sagte Sprecherin Kateřina Veitová am Donnerstag. Das Unternehmen habe im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei der tschechischen Behörde für Verkehrsinfrastruktur einen unverbindlichen Antrag gestellt. Die Behörde müsse nun unter anderem Fragen des wirtschaftlichen Gleichgewichts prüfen. Derzeit bietet die tschechische Staatsbahn České dráhy (ČD) zwischen Berlin und Prag alle zwei Stunden eine Eurocity-Verbindung an. Zuerst hatte die »Sächsische Zeitung« über die Pläne von Leo Express berichtet. Dem Antrag zufolge könnten die neuen Züge ab dem Winterfahrplanwechsel am 10. Dezember sechs Mal am Tag auf der Strecke fahren. dpa/nd