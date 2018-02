c/o

Bernd Schröder (75) ist der erfolgreichste deutsche Frauen-Fußballtrainer. Er brachte den 1. FFC Turbine Potsdam so zum Laufen, dass es zu zwölf nationalen Meistertiteln und drei Pokalsiegen reichte, zweimal sogar zum Europapokal. Nun ist er Ehrenkapitän der diesjährigen nd-Rennsteiglaufmannschaft. In dem Amt tritt er in die Fußstapfen vieler Prominenter von Gustav-Adolf »Täve« Schur über Waldemar Cierpinski und Gunhild Hoffmeister bis zu Wolfgang Behrend, Dietmar Schauerhammer und Christa Luding-Rothenburger. »Ich freu’ mich drauf und fühle mich geehrt«, sagt er. mim



