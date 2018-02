Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

»Ganz Deutschland ist dunkel«, hat der Dichter Peter Handke einmal in einem denkwürdigen Interview gesagt. Der Mann hat recht. Selbst an Orten, an denen es bis vor Kurzem noch helle Stellen gab (Bundestag), haben sich Dunkelmänner (AfD) breitgemacht. Und die Verfinsterung schreitet munter fort, wie wir von der Deutschen Presseagentur erfahren: An jenen Orten, an denen es traditionell am düstersten zugeht, scheint die ewige Nacht rascher hereinzubrechen.

In Thüringen etwa sind die Nächte »in den vergangenen fünf Jahren immer dunkler geworden«, so hat man festgestellt. »Aus unseren neuesten Messdaten geht hervor, dass die Helligkeit in Thüringer Nächten im Schnitt um 2,8 Prozent pro Jahr abgenommen hat«, meldet das Deutsche Geoforschungs-Zentrum. Die Forscher sprechen zwar, die tatsächlichen Ursachen dabei verdunkelnd, von »dort häufig verwendeten Natriumdampf-Lampen«. Aber, Hand aufs Herz: Wir wissen ja alle, woran es wirklich liegt, nicht? tbl