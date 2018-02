Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Eine aggressive Frau hat eine Polizistin in Gesundbrunnen bepöbelt, bespuckt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Beamtin wurde bei der Attacke am U-Bahnhof Gesundbrunnen nach Angaben der Polizei »am ganzen Körper« verletzt und musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden. Die 40-Jährige hatte sich demnach am Donnerstagabend lautstark mit einem Mann gestritten. Nachdem die Beamten sie aufforderten, den Bahnhof zu verlassen, trat die Frau auf die Polizistin ein, zog ihr an den Haaren und schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als die Sicherheitskräfte sie zu Boden brachten, bespuckte und beleidigte sie die Beamtin. Die Polizistin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 40-Jährige wurde festgenommen. dpa/nd