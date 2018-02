Foto: iStock/BraunS

Juanita Gonzalez (Name geändert) hat sich im November 2017 in einer Klinik in Prag Fett absaugen und ihren Bauch straffen lassen: »Mit der Operation bin ich sehr zufrieden«, sagt die Mutter von drei Kindern, die in Cuxhaven wohnt. In Deutschland hätte der Eingriff über 8000 Euro gekostet (»das konnte ich mir nicht leisten«), in Tschechien etwa die Hälfte. Dort musste sie das Geld bar einen Tag vor der Operation bezahlen.

Die gebürtige Kubanerin hatte zuvor im Internet Kontakt mit einer tschechischen Agentur aufgenommen, die solche Operationen vermittelt. Juanita Gonzalez bekam schnell einen Termin, flog mit ihrer Schwester nach Prag. Juanita Gonzalez: »Wenn man im Ausland eine OP machen lässt, hat man Angst. Aber die Betreuung war sehr gut, ich habe mich wohlgefühlt.« Die Mitarbeiterin der Agentur kümmerte sich die ganze Zeit um alles. Die OP dauerte drei Stunden, vier Liter Fett wurden abgesaugt, Haut entnommen, der Bauchnabel ne...