Zu hohe Kohlenmonoxid-Werte in einem Lokal, etwa 5,5 Kilogramm unversteuerter Shisha-Tabak, zwei sichergestellte Spielautomaten sowie etliche Verkehrsverstöße - das ist nur ein Bruchteil der Ergebnisse des Polizeieinsatzes in Neukölln. »Unsere Kollegen der Direktion 5 krempeln heute Neukölln um«, hatte es zuvor am Freitag im Polizei-Einsatzkanal bei Twitter geheißen. Bis Mitternacht waren Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren etwa wegen des Handels mit Betäubungsmitteln oder Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. dpa/nd