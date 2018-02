c/o

Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken. Der Vorsitzende der LINKEN im Saarland gibt sein Amt auf. Jochen Flackus habe bereits am Freitag bei einer Vorstandssitzung seinen Rücktritt erklärt, teilte seine Partei am Sonntagabend mit. Als Grund verwies er in der Mitteilung auf Probleme mit der Gesundheit. Es gebe keine politischen Gründe für seinen Rückzug, erklärte der Linkspolitiker. Er folge mit der Entscheidung dem Rat der Ärzte. Flackus war erst im November gewählt worden. Nach Angaben der Partei sollen zunächst die drei Stellvertreter die Amtsgeschäfte übernehmen. Für Ende des Jahres sei ein Parteitag zur Wahl eines neuen Vorstandes geplant.

Flackus ist zugleich parlamentarischer Geschäftsführer der LINKEN im Landtag. Dieses Amt will er den Angaben nach aber behalten. dpa/nd