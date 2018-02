Ein Schienenbruch hat am Montag den S-Bahn-Verkehr zum Flughafen Schönefeld behindert. Reisende mussten auf einen Pendelverkehr oder die Regionalbahn ausweichen. Die Ursache für den Schienenbruch zwischen den Bahnhöfen Baumschulenweg und Schöneweide war zunächst unklar. Zum Flughafen Schönefeld fahren regulär die S-Bahn-Linien 45 und 9. Auch auf anderen Linien gab es Einschränkungen. Kurz vor 11 Uhr morgens vermeldete die S-Bahn zusätzlich einen Notarzteinsatz in einem Zug am Hackeschen Markt. So kam es auch bei den viel befahrenen Linien S5 und S7 zu Verspätungen. dpa/nd