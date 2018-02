Neben Easyjet fliegt vorübergehend auch Ryanair von beiden Berliner Flughäfen. Die irische Fluggesellschaft kündigte am Montag an, von Juni bis August sechsmal wöchentlich Tegel und Palma de Mallorca zu verbinden. Ryanair hat seine größte deutsche Basis am Flughafen Schönefeld. In Tegel hatte im Januar Easyjet den Platz der insolventen Air Berlin als größte Airline am Flughafen Tegel eingenommen. Mallorca war eines der wichtigsten Air-Berlin-Ziele. Heute fliegen auf der Strecke Easyjet und Eurowings. dpa/nd