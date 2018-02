c/o

Chris Dercons Berufung an die Berliner Volksbühne hat erregte Debatten ausgelöst - monatelang. Das Wort »unfreundlich« für den Empfang des Kurators in der Hauptstadt ist ein Euphemismus. Seit November 2017 sind die Bemühungen des Dercon-Teams im Theaterhaus am Rosa-Luxemburg-Platz zu besichtigen.

Nun wird es höchste Zeit, Bilanz zu ziehen: Am Dienstag wird der neue Intendant der Volksbühne zum ersten Mal seit Längerem wieder öffentlich auftreten und im Literaturforum im Brecht-Haus im Gespräch mit Alfred Eichhorn und dem Publikum vielleicht die ein oder andere kritische Anmerkung (Stichwort »Eventbude«) kommentieren müssen. nd

27. Februar, 20 Uhr, Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestr. 125, Mitte