Kultursenator Klaus Leder hat die geplante Entwicklung eines Kunst- und Kulturzentrums im Spreepark begrüßt. Im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses sagte der Politiker am Montag, er freue sich vor allem, wenn dort Arbeits- und Ausstellungsräume für Künstler entstünden. Sobald das Konzept in die Realisierungsphase gehe, werde die Kulturverwaltung sicher am Verfahren beteiligt.

Die landeseigene Grün Berlin GmbH hatte das 23 Hektar große Gelände im Plänterwald 2016 übernommen. Sie will den früheren Vergnügungspark zu einem umweltverträglichen und touristisch attraktiven Kultur- und Freizeitpark ausbauen.

Laut Lederer soll ein entsprechendes Nutzungskonzept den Bürgern bis Mai vorgestellt werden. Erst danach gehe es um Fragen der Umsetzung und dauerhaften Finanzierung des Parks. »Es ist ganz klar, dass wir unsere Beteiligung auch nutzen werden, um mögliche Fußangeln deutlich zu machen.« dpa/nd