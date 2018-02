c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Das idyllisch gelegene Jerusalemer Viertel Rechavia erinnerte viele an Berlin. Die Dichterin Mascha Kaléko bezeichnete die Atmosphäre als »beinahe dahlemisch«. Es avancierte ab 1933 zum Zentrum der deutschen Juden, als Dichter wie Else Lasker-Schüler und Gershom Scholem hierher emigrierten. Der Literaturwissenschaftler Thomas Sparr stellt am 28. Februar im Jüdischen Museum sein Buch über Rechavia vor. Unter dem Titel »Grunewald im Orient« zeichnet er ein anschauliches und bewegendes Bild des Stadtteils und der Menschen, die hier einen lebhaften deutsch-jüdischen Mikrokosmos bildeten.

Rechavia war auch bei israelischen Intellektuellen und Politikern beliebt und ein wichtiger Ort deutsch-israelischer Annäherung. Angelegt wurde die Gartenstadt in den 1920er Jahren von dem deutsch-jüdischen Architekten Richard Kauffmann.

Thomas Sparr leitete 1990 bis 1998 den Jüdischen Verlag im Suhrkamp Verlag. Heute ist er als Editor-at-large für Suhrkamp und als Autor tätig. nd Foto: imago

28. Februar, 19 Uhr, Jüdisches Museum, Lindenstraße 9-14, Kreuzberg