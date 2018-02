Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Essen. Nach dem Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel soll nun ein Runder Tisch nach Lösungen für die offenkundigen Probleme bei der Arbeit der Tafel in der Ruhrgebietsstadt suchen. In dem Gremium sollen neben der Essener Tafel die Essener Wohlfahrtsverbände und der Verbund der Essener Migrantenselbstorganisationen vertreten sein, wie die Stadt Essen am Dienstag mitteilte. Zunächst bleibt der umstrittene Aufnahmestopp in Kraft.

Die kurzfristige Einladung zu dem Runden Tisch war den Angaben zufolge das Ergebnis gemeinsamer Beratungen, zu denen Vertreter der Tafelbewegung und der Stadt am Dienstag zusammenkamen. Der Runde Tisch soll sich demnach innerhalb der kommenden beiden Wochen konstituieren.

Die Essener Tafel hatte den seit Januar geltenden Aufnahmestopp für Ausländer mit deren hohem Anteil an den »Kunden« der Tafel begründet. Zuletzt seien immer weniger Einheimische zur Lebensmittelausgabe der Tafel gekommen. AFP/nd Seite 5