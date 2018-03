Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Zürich. An der Universität Zürich wird jetzt eine Professur mit dem Schwerpunkt »Ökonomik der Kinder- und Jugendentwicklung mit Schwerpunkt Stillen« eingerichtet. Sie ist der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zugeordnet. An der Universität existiert seit wenigen Jahren bereits der weltweit erste medizinische Lehrstuhl zum Thema Stillen. Dort ging es um den Einfluss der Muttermilch auf die frühkindliche Entwicklung. Die neue Professur erforscht die Langzeitwirkungen des Stillens. Beide Lehrstühle werden von einer in der Schweiz ansässigen Familienstiftung finanziert und können über 25 und mehr Jahre aufrechterhalten werden. nd