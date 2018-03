Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Frankfurt (Oder). Mit einer Investition von mehreren Millionen Euro startet die Produktion von Teekapseln der Firma UniCaps in Frankfurt (Oder). Im ersten Jahr sollen sieben Millionen Kapseln hergestellt werden, sagte Geschäftsführer Dirk N. Tillmann, zum Produktionsanlauf am Mittwoch. Perspektivisch sollen es einmal 100 Millionen Stück im Jahr sein. Die Lohnfertigung von Kapseln in Polen werde nun zügig eingestellt. Das Land Brandenburg fördert das Vorhaben mit einem mittleren siebenstelligen Betrag. Hergestellt werden Kaseln mit 16 verschiedenen Biosorten Tee für die gängigen Systeme. Die Kapseln sind biologisch abbaubar. Auf Plastik und Aluminium wird verzichtet, stattdessen ein Stoff aus der Holz- und Papierverarbeitung verwendet. Neben der Fertigung wird auch eine Forschungsabteilung aufgebaut. 20 Mitarbeiter gehören zum Team, die Zahl soll in den nächsten ein bis zwei Jahren um weitere 20 aufgestockt werden. dpa/nd