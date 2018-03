c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Der Filmmusik-Komponist und Jazzmusiker Klaus Doldinger wird beim Deutschen Musikautorenpreis 2018 für sein Lebenswerk geehrt. Doldinger sei einer der erfolgreichsten und renommiertesten Komponisten Deutschlands und präge wie kein anderer die Jazzszene, begründete die Musikverwertungsgesellschaft GEMA am Mittwoch ihre Entscheidung. Auch international ist der Saxofonist sehr erfolgreich. Der 81-Jährige schrieb unter anderem die berühmte Musik zum legendären Kriegsfilm »Das Boot«, ebenso wie die Titelmusik zur ARD-Krimireihe »Tatort«. Der Preis für Komponisten und Textdichter wird am 15. März in Berlin verliehen.

Doldinger wurde 1936 in Berlin geboren und lebt mittlerweile südlich von München auf dem Land. Über die Würdigung freue er sich. »Ich habe mein Leben der Musik gewidmet«, sagte er laut GEMA. Der Musiker gründete unter anderem das Klaus Doldinger Quartett und die Gruppe Motherhood. 1971 rief er die Gruppe Passport ins Leben, die Jazz, Rock, Blues und Soul vereint. dpa/nd