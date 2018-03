Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Zwölf Jahre war Norbert Lammert zweiter Mann im Staat. Dem Bundestagspräsidenten galt der Respekt über alle politischen Lager hinweg, er genoss auch international höchstes Ansehen. In »Wer vertritt das Volk? Reden über unser Land« sind Beiträge versammelt, die der CDU-Politiker als Weckruf und Appell in schwierigen Zeiten verstand (Suhrkamp, 318 S., br., 12 €).

In den letzten Jahren erlebten wir dramatische Brüche in der internationalen Politik, darunter die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, die EU-Krise, den Brexit und den Aufstieg nationalistischer, autoritärer und fremdenfeindlicher Parteien und Politiker in Europa. Der ehemalige Grünen-Politiker Joschka Fischer untersucht in seinem neuen Buch geopolitische Verschiebungen, das Ende des »Jahrhunderts des Westens« und den unaufhaltsamen Aufstieg Chinas zur neuen Weltmacht: »Der Abstieg des Westens. Europa in der neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts« (Kiepenheuer & Witsch, 240 S., geb., 20 €).

Wie ein Prophet ließ sich Nationalökonom Hans-Werner Sinn für das Cover seiner Autobiografie ablichten, die den Titel »Auf der Suche nach der Wahrheit« trägt (Herder, 672 S., geb., 28 €).