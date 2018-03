Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Potsdam. Wegen des Geheimnisverrats bei Brandenburgs Polizei hat das Landeskriminalamt zwei Ermittlungsverfahren gegen Be᠆amte eingeleitet. »Es wurden auch Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die nun so lange ruhen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind«, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Die Polizeiführung geht davon aus, dass einzelne Beamte Details zu Polizeieinsätzen an Journalisten weitergegeben haben. Das Polizeipräsidium hatte Mitte Februar das interne Informationssystem mit den Dokumentationen von Ermittlungen für alle Beamten gesperrt, nachdem mehrfach vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Inzwischen sei die Datenbank wieder für 1200 Beamte freigegeben, die sie für ihren Dienst unbedingt benötigten. Zuvor hatten rund 5000 Beamte Zugriff auf das System. dpa/nd