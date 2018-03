Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat am Donnerstag Margarete Koppers zur neuen Generalstaatsanwältin von Berlin ernannt. Sie leitet damit als erste Frau die größte Staatsanwaltschaft in Deutschland. Bisher war Koppers Vizepolizeipräsidentin. »Frau Koppers hat in unterschiedlichen Positionen bereits unter Beweis gestellt, dass sie eine Behörde unerschrocken und tatkräftig führen kann«, erklärte Behrendt zur Ernennung. Die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner sei bei ihr in guten Händen, so der Justizsenator. Er wünschte Koppers viel Erfolg und freute sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Der Spitzenposten war erst nach mehr als zweijährigem Hickhack neu besetzt worden. Der bisherige Amtsinhaber Ralf Rother konnte nun in den Ruhestand verabschiedet werden. Er hatte seine Pensionierung auf Wunsch des Senators zweimal verschoben.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angesichts des anstehenden Wechsels von Koppers zu Beginn der Woche auch Polizeipräsident Klaus Kandt entlassen, um die Gelegenheit zu nutzen, die Doppelführung der Polizei komplett neu zu besetzen. Bis Mitte April soll die neue Polizeipräsidentin oder der neue Polizeipräsident feststehen. Bis dahin wird die Polizeiführung kommissarisch von Michael Krömer übernommen. mkr