Berlin. Der Hackerangriff auf die Netze des Bundes läuft noch. Das teilte das Geheimdienst-Kontrollgremium des Bundestages nach einer Unterrichtung durch Sicherheitsbehörden und Regierungsvertreter mit. Es handele sich um einen noch laufenden Angriff, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Armin Schuster (CDU), am Donnerstag nach einer Sondersitzung. »Deswegen wären öffentliche Diskussionen über Details schlicht eine Warnung an die Angreifer, die wir nicht geben wollen.«

Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hält den Hackerangriff für einen »ernstzunehmenden Vorgang«. Es handele sich um einen »technisch anspruchsvollen und von langer Hand geplanten Angriff«, sagte de Maizière am Donnerstag in Berlin. Die Attacke sei isoliert und unter Kontrolle gebracht worden. Der hochprofessionelle Angreifer sei dabei - kontrolliert von den Sicherheitsbehörden - beobachtet worden, um weitere Erkenntnisse zu erhalten. »Diese Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen«, so de Maizière. Agenturen/nd Seite 5