22 Projekte erhalten von der Lotto-Stiftung Berlin insgesamt 5,2 Millionen Euro. Die Verteilung der Mittel beschloss der Stiftungsrat in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte. Mit 350 000 Euro unterstützt die Stiftung zum Beispiel den Umbau von zwölf Wohnungen für Stipendiaten über dem neuen Streetart-Museum »Urban Nation« in Schöneberg. Künstlern soll auf diese Weise ein Aufenthalt in Berlin mit Anbindung an das Museum ermöglicht werden. dpa/nd