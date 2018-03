Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Ein 46-Jähriger soll zwei Jugendliche am Mittwochabend in einem Schnellrestaurant in Neu-Hohenschönhausen beleidigt haben. Nach Angaben der Polizei befanden sich die beiden 15- und 16-Jährigen gegen 20 Uhr in der Warteschlange des Restaurants, als sie mit dem 46-jährigen Mann in Streit gerieten. Im Verlauf dessen soll der Mann die beiden Jugendlichen rassistisch beleidigt und ihnen eine nationalsozialistische Parole nachgerufen haben. Alarmierte Polizisten stellten die Identität des mutmaßlichen Pöblers fest und führten anschließend eine Atemalkoholmessung durch. Diese ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Ermittlungen hierzu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. dpa/nd