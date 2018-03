In diesem Jahr feiert die Musiktheatergruppe Nico and the Navigators ihr 20-jähriges Bestehen. Beharrlich in Veränderung, ist bei der Kompanie eins immer gleich geblieben: Um die verschiedenen Gattungen ebenbürtig zu vereinen, verwischt sie die Grenzen zwischen Oper, Musiktheater, Performance, Tanz, Schauspiel, klassischem Konzert und Installation. Eine Uraufführung, drei prägende Stücke aus den vergangenen Jahren sowie eine Ausstellung geben im Jubiläumsjahr nun Einblicke in das künstlerische Schaffen und fassen Perspektiven von einst, von heute und von morgen ins Auge.

Eines der Jubiläumsstücke ist »Silent Songs into the wild«, eine Hommage an Franz Schubert, dessen Lieder vom Wandern und Fortgehen, von Abschied, Erfahrungen des Fremdseins und der Einsamkeit erzählen. In einem Staged Concert fragen Nico and the Navigators nach der Bedeutung dieser Werke in der Gegenwart: Wie hören wir Schuberts Lieder im 21. Jahrhundert - in einer Zeit, in der Millionen Menschen weltweit ihre Heimat verlassen müssen und auf der Flucht in neue Ungewissheiten sind?

Begleitet von zwei Kameras beleuchten vier Sänger, drei Performer sowie ein Streichquartett, ein Klavier und eine E-Gitarre Schuberts Liedgut im Hier und Jetzt. Werke aus den Zyklen »Die schöne Müllerin«, »Winterreise« und »Schwanengesang« werden mit weiteren Schubert-Liedern ineinander verwoben. nd

2. - 4.3., 20 Uhr, Radialsystem V, Holzmarktstr. 33, Friedrichshain