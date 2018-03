Rödermark. Ein Rucksack mit einer vollen Windel hat im Rhein-Main-Gebiet zur Räumung einer S-Bahn im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen geführt. Das auffällig gewordene Gepäckstück sei niemandem zuzuordnen gewesen, begründete die Bundespolizei die drastische Maßnahme. Entschärfungsexperten rückten am Bahnhof Rödermark-Ober-Roden an, Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter standen parat - doch am Ende stellte sich alles zum Glück als Fehlalarm heraus. Im Rucksack habe sich eine Babywindel befunden, sagte ein Polizeisprecher. Der Bahnhof war für etwa drei Stunden gesperrt. dpa/nd