c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: dpa/Jens Wolf

Osnabrück. LINKEN-Ko-Chefin Katja Kipping hat es als »demütigend für die Lebensleistung von Millionen« bezeichnet, wenn nun »auf den letzten Drücker ein Quoten-Ossi« für das Bundeskabinett gesucht werde. »Die Menschen im Osten brauchen nicht nur eine symbolische Stimme, sondern einen Zukunftsplan Ost«, sagte Kipping der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Nötig sei die Angleichung der ökonomischen Lebensverhältnisse und die Anerkennung einer ostdeutschen Identität. In den letzten Tagen hatte es eine Debatte um die Tatsache gegeben, dass bei den Ministern der Union für eine künftige Große Koalition kein einziger Ostdeutsche vertreten ist. Die CDU hatte daraufhin angekündigt zum Ausgleich Staatssekretäre aus dem Osten zu berufen.

Diese Wertschätzung müsse in der Benennung eines Ost-Ministers Ausdruck finden. »Dem rechten Populismus kann im Osten nur begegnet werden, wenn sich der Staat massiv in der Gesellschaft zurückmeldet und in Zukunftsprojekte wie soziale Sicherheit, Bildung, Mobilität und Digitalisierung investiert«, sagte Kipping weiter. Die neuen Bundesländer würden aber im Koalitionsvertrag zum wiederholten Mal missachtet und politisch vernachlässigt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verwies auf Nachfrage darauf, dass sie selbst aus dem Osten stamme. SPD-Politikerin Manuela Schwesig hatte am Donnerstag von ihrer Partei einen Minister mit »Osterfahrung« gefordert. Die Riege der SPD-Minister soll einem Medienbericht zufolge erst am 12. März bekannt gegeben werden - wenn die Basis eine neue große Koalition mit der Union absegnet. Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll am Sonntag vorliegen. AFP/nd