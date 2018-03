Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Wer da glaubt, im Theater gelte die Tradition nichts mehr, schaue auf die zeitgenössische Bühnenhausarchitektur. Wie jüngst bekannt wurde, entstehen gerade allein in Bayern zwei Nachbauten von William Shakespeares berühmtem »Globe«-Theater, das die Ränge so nah an die Bühne rückt, nämlich in Schwäbisch Hall und Coburg. Weitere Kopien stehen oder standen - eine unvollständige Liste - in Prag, Perth, San Diego, Tokio und im nordrhein-westfälischen Neuss. Dort wurde jetzt das Programm für das jährliche Shakespeare-Festival im Sommer bekannt. Neben Kostümklassikern soll es auch ganz moderne Formate geben, etwa in Form von sicherlich coolem »Shakespeare-Rap«. dpa/nd