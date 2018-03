Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Berlin. Mit dem Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums über eine Neuauflage der Großen Koalition entscheidet sich an diesem Wochenende, ob es mehr als fünf Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung gibt. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte im RBB-Inforadio, er gehe davon aus, »dass wir am Sonntag ein ›Ja‹ bekommen werden«.

Mehr als 460 000 SPD-Mitglieder waren in den vergangenen knapp zwei Wochen aufgerufen, über ein neues Bündnis mit der Union abzustimmen. Bis Freitagabend um 24 Uhr mussten die ausgefüllten Stimmzettel im Postfach des SPD-Vorstands vorliegen. Am Samstag werden die Unterlagen per Lastwagen zum Willy-Brandt-Haus in Berlin gebracht. Nach einem nächtlichen Auszählen mit der Hilfe von 120 Freiwilligen soll das Ergebnis am Sonntagmorgen verkündet werden. AFP/nd Seiten 3 und 4