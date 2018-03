Trier. Die große Karl-Marx-Statue aus China, die zum 200. Geburtstag des Denkers in Trier aufgestellt werden soll, ist in Deutschland eingetroffen. Sie soll noch in dieser Woche zu ihrem Bestimmungsort gebracht, teilte die Stadt Trier am Wochenende mit. Die Statue lagere derzeit am Flughafen in Frankfurt am Main. Die Bronzeskulptur war vom chinesischen Künstler Wu Weishan in Peking gefertigt worden. Sie zeigt einen nachdenklichen Marx im Gehrock, der mit dem linken Fuß nach vorne schreitet. Der Mega-Marx ist ein Geschenk Chinas an die Geburtsstadt des weltbekannten Philosophen: Er misst inklusive Sockel 5,50 Meter und wiegt 2,3 Tonnen. dpa/nd