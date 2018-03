Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Nach dem tödlichen Soldatenmarsch in Munster will die Bundeswehr ihre Ausbildungsstrukturen in ganz Deutschland untersuchen. »Die Ausbildung wird insgesamt überprüft in allen Teilstreitkräften«, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Samstag. »Spiegel Online« berichtete von einer Weisung des Generalinspekteurs Volker Wieker an die Inspekteure aller Teilstreitkräfte. Nach dpa-Informationen sollen die Inspekteure melden, wie die Planung und Durchführung der Ausbildung läuft. Das Ergebnis soll demnach Mitte März vorliegen. Dann soll sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages mit dem Thema befassen. Bereits im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, die Ausbildungsstrukturen der Bundeswehr zu überprüfen und zu entwickeln. dpa/nd