Bamako. Eine mit Al Qaida verbundene Terrorgruppe hat sich zu dem tödlichen Anschlag in Burkina Faso auf eine Militärzentrale und die französische Botschaft bekannt. Die Angriffe seien Vergeltung für die Tötung zahlreicher Kämpfer der Gruppe durch Sicherheitskräfte, erklärte das sunnitische Terrorbündnis namens Unterstützergruppe für den Islam und Muslime am Samstagabend der mauretanischen Nachrichtenagentur Al Akhbar zufolge. Bei dem Angriff vom Freitag in der Hauptstadt Ouagadougou waren mindestens 16 Menschen getötet worden. Rund 80 Menschen wurden teils schwer verletzt.