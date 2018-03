Leipzig. Das Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz« hat zum Protest gegen das geplante Neonazi-Festival Ende April in Ostritz (Landkreis Görlitz) aufgerufen. »Wir solidarisieren uns mit den Menschen vor Ort, die sich den Platz durch Nazis nicht nehmen lassen wollen«, teilte das Bündnis am Sonntag in Leipzig mit. Unter dem Motto »Rechts rockt nicht« will es für Teilnehmer der Protestaktion Reisebusse in die ostsächsische Stadt organisieren. Das Netzwerk organisiert seit Jahren friedliche Proteste gegen Neonazi-Aufmärsche in Leipzig und anderen Orten. dpa/nd