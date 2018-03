Teltow. In der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte mit zwei Granitpflastersteinen die Scheibe des Schaukastens der Linkspartei in Teltow mutwillig zerstört, wie der Stadtparteivorsitzende Reinhard Frank am Wochenende mitteilte. Der Schaukasten an der Potsdamer Straße diene der Information über aktuelle Vorhaben, erklärte Frank. Schwer beschädigt wurde die Glasscheibe, hinter der eine Veranstaltung mit dem Berlin Abgeordneten Hakan Taş (LINKE) zur Situation in der Türkei angekündigt war. Diese Veranstaltung soll am 15. März um 19 Uhr im Jugendtreff Teltow in der Osdorfer Straße 9a stattfinden. Ob die unbekannten Täter diese Veranstaltung störte, kann Frank nur mutmaßen. Er weiß es nicht. Frank verurteilte die Straftat, die bei der Polizei angezeigt wurde, als »Akt der Feigheit«. nd