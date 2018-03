Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Washington. Wegen mysteriöser gesundheitlicher Probleme bei vielen Botschaftsmitarbeitern in Havanna haben die USA das Personal in ihrer dortigen Vertretung auf ein Minimum reduziert. Das Außenministerium teilte am Freitag mit, die Botschaft in der kubanischen Hauptstadt werde mit einer Minimalbelegschaft weiterarbeiten, um die diplomatischen und konsularischen Kernaufgaben fortführen zu können. Man wisse nicht, wer für die Attacken auf die Mitarbeiter verantwortlich sei.

Seit November 2016 waren 22 US-Diplomaten in Kuba an mysteriösen Ohrenleiden erkrankt. Die kubanischen Behörden hatten nach eigenen Angaben keine Hinweise gefunden, dass US-Diplomaten Ziele von Akustikangriffen geworden sein könnten. dpa/nd