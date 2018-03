Buenos Aires. Die ehemalige argentinische Präsidentin Cristina Kirchner muss sich wegen Korruption vor Gericht verantworten. Bundesrichter Julián Ercolini warf Kirchner am Freitag vor, dem Konzern des Bauunternehmers Lázaro Báez in ihrer Amtszeit regelwidrig öffentliche Aufträge in ihrer Hochburg Santa Cruz beschafft zu haben. Von den Aufträgen im Wert von umgerechnet 1,95 Milliarden Euro hätten neben Kirchner und Báez auch ihr Planungsminister Julio de Vido profitiert. Auch sie müssen vor Gericht. AFP/nd