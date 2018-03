Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Ankara. Aus Sicherheitsgründen bleibt die US-Botschaft in Ankara am Montag geschlossen. Die diplomatische Vertretung in der türkischen Hauptstadt sprach auf ihrer Website am Sonntag von einer »Sicherheitsbedrohung«, ohne nähere Angaben zu machen.

Die Botschaft war 2013 Ziel eines Selbstmordanschlags, zu der sich eine linksextreme Gruppe bekannte. Damals wurde ein türkischer Sicherheitsmann getötet.

Die Beziehungen zwischen den NATO-Partnern USA und Türkei sind derzeit angespannt. Hauptstreitpunkt ist die Unterstützung der USA für die syrische Kurdenmiliz YPG. Ankara stuft die YPG als Terrorgruppe an und führt seit Ende Januar eine Offensive gegen sie in der syrischen Provinz Afrin. Die USA sehen die Kurdenmiliz dagegen als wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). AFP/nd