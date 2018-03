Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Fracking-Anlage in Texas Foto: AFP/David McNew

Die Transportwege bei einem der noch immer wichtigsten Energierohstoffe verändern die Richtung: »Globale Ölhandelsrouten bewegen sich nach Osten, da China und Indien die USA als wichtigste Importeure ersetzen«, schreibt die Internationale Energie-Agentur (IEA) in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

Dies weist auf zwei große Trends am Ölmarkt hin: Zum einen geht das Wachstum der Nachfrage zunehmend auf die großen asiatischen Schwellenländer zurück. Zum anderen fördern die USA immer größere Mengen. Die unter dem Dach des Indus- trieländerclubs OECD arbeitende IEA prognostiziert, dass die Vereinigten Staaten spätestens 2019 Russland als größte Fördernation ablösen werden. Allein 80 Prozent des in den kommenden Jahren erwarteten Nachfragewachstums werden durch die boomende US-Frackingindustrie gedeckt, heißt es in der Studie »Oil 2018«. Den Rest dürften Kanada, Brasilien und Norwegen beisteuern. »Die USA werden den globalen Ölmärkten in den nächsten fünf Jahren ihren Stempel aufdrücken«, sagte IEA-Generaldirektor Fatih Birol am Montag in Houston (Texas).

Dies weist auf einen dritten Trend hin: Das Ölkartell OPEC verliert nach IEA-Einschätzung weiter an Einfluss. Die 14 Mitgliedstaaten sowie zehn Partnerländer, darunter Russland, hatten Anfang 2017 eine Kürzung ihrer Fördermengen um 1,8 Millionen Barrel (à 159 Liter) beschlossen. Das hatte zwar den gewünschten Effekt - der Ölpreis stieg um rund 50 Prozent auf zuletzt rund 65 Dollar. Doch die zunächst auf sechs Monate befristete Maßnahme wurde immer weiter verlängert, zuletzt auf Ende dieses Jahres. Das Problem der von Saudi-Arabien angeführten OPEC: Die dank des gestiegenen Preises profitabel arbeitende US-Frackingindustrie weitet ihre Förderung stark aus. Da es hier um kleine Projekte geht, kann sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Die Schieferölquellen sind leicht anzapfbar, versiegen aber auch rasch wieder.

Genau das bereitet der IEA mittelfristig Sorgen. Es bräuchte weltweit erheblich mehr Investitionen, um den Produktionsrückgang in traditionellen Ölfeldern zu ersetzen. Jedes Jahr geht es dabei um eine tägliche Menge von drei Millionen Barrel, was der gesamten Nordseeförderung entspricht. Doch die Investitionen der globalen Ölindustrie waren 2015 und 2016 stark rückläufig und haben sich seither kaum erholt. Spätestens ab 2020 könnte es laut IEA eng werden.

Gut, dass die Energiewende für etwas Entspannung sorgt. Insbesondere China bemüht sich ernsthaft, gegen die Luftverschmutzung vorzugehen. Der stark zunehmende Einsatz von Elektrobussen und erdgasbetriebener Lastwagen wird die Nachfrage nach Öl spürbar begrenzen.