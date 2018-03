Potsdam. Glatteis auf den Straßen hat am Montag zu vielen Unfällen geführt. Allein von 5 Uhr bis 7.30 Uhr zählte die Polizei 77 Unfälle im Land Brandenburg. Das seien deutlich mehr Unfälle als sonst an einem Montagmorgen, erklärte ein Polizeisprecher. Bei fünf Unfällen wurden Menschen verletzt. Besonders betroffen waren der Norden und der Westen des Landes. In Marquardt bei Potsdam rutschten zwei Busse aneinander. Dabei wurde ein Fahrgast leicht verletzt. dpa/nd