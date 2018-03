»Publikum und Musiker sind begeistert von dem Ambiente.« Der Cellist Benedict Kloeckner zum Beispiel sei 2017 so angetan gewesen, dass er am 22. September 2018 erneut in dem 1830 erbauten Industriedenkmal in Bendorf-Sayn spielen werde. 2017 kamen laut Zurmühlen fast 13 000 Gäste in die Hütte. Ihr Besucherzentrum war erst am 28. April 2017 eröffnet worden. 2018 könnten es wegen längerer täglicher Öffnungszeiten 15 000 werden, so die Geschäftsführerin. Die Renovierung des Industriedenkmals läuft weiter. Der Hochofen soll bis zur Saison 2019 freigelegt sein. Ziel sei es, ihn mit Licht und Klang zu inszenieren, damit sich der historische Produktionsprozess von Eisenguss nachvollziehen lasse.

Foto: 2014 war der Versuch gescheitert, die Hütte auf die nationale UNESCO-Vorschlagsliste für neue Welterbestätten zu bringen - laut Experten ist sie zu sehr umgebaut worden. Nun soll sie in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Dann könnte ein neuer Vorschlag möglich sein. Die Hütte ist eines der ersten Gebäude der Welt mit einem Tragwerk aus Gusseisen. Sie gilt als Vorläufer von berühmten verschwundenen Eisen-Glas-Großbauten wie dem Londoner Kristallpalast. In den 1970er Jahren entging sie knapp dem Abriss. dpa/nd Foto: dpa/Thomas Frey