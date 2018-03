Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Sexistische Verfehlungen, Rassismusvorwürfe, Mobbing und Alkoholexzesse begleiten die Polizeischule auf der Hubertushöhe in Eutin seit einigen Jahren. Auch ein Wechsel in der Leitungsebene des Ausbildungsortes in Schleswig-Holstein im Sommer 2016 hat dies offenbar nicht ändern können, wie ein jetzt durch den ehemaligen Landtagsabgeordneten Patrick Breyer von der Piratenpartei publik gemachter neuerlicher Vorfall zeigt. Involviert ist diesmal möglicherweise auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die sich in einer kurzen Pressemitteilung für eine schnellstmögliche Aufklärung ausspricht.

Demnach hat es wie bereits in vergangenen Jahren in der Kantine der Polizeischule am 28. Februar eine Begrüßungsfeier der GdP für die Polizeianwärter gegeben, »damit sich die Kolleginnen und Kollegen untereinander kennenlernen«, wie die GdP schreibt. Am Folgetag war bei Dienstantritt ein Auszubildender mit deutlichem Restalkohol angetroffen worden. Ferner wurde in einem Gebäude an einer Tafel ein Schriftzug mit beleidigendem und obszönem Inhalt entdeckt. In beiden Fällen laufen Ermittlungen. Die GdP spricht von einem »bedauerlichen Vorfall«, einem »Einzelfall«. Die Piraten hatten bereits im Vorjahr gefordert, dass solche Art von Feiern unter gewerkschaftlicher Obhut auf dem Gelände der Polizeischule nichts zu suchen hätten. Patrick Breyer nennt die »Feiern« ein »betreutes Betrinken« und denkt dabei speziell auch an die noch minderjährigen Polizeianwärter.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat sich von den Begrüßungsfeiern der konkurrierenden Gewerkschaft distanziert: »Sollte sich herausstellen, dass zwischen dem Fehlverhalten von Auszubildenden und der Feier ein kausaler Zusammenhang besteht, wird auch die Frage der Verantwortung der Behördenleitung zu stellen sein.« Piraten-Innenexperte Breyer betont, für die chronischen Alkoholprobleme in der Polizeiausbildung sei die Ignoranz von Polizeiführung und Innenministerium hauptverantwortlich.

Bereits 2016 räumte das Innenministerium ein, dass es in den vergangenen Jahren sieben Fälle gab, bei denen Polizeianwärter ihren Dienst unter dem Einfluss von Restalkohol antraten. Im Vorjahr hatte ein stark angetrunkener Polizeibeamter nachts die Zimmer von Polizeianwärtern aufgesucht und diese bedrängt und belästigt.

Das Image der Polizeischule bleibt somit in mehrfacher Hinsicht angekratzt. Erst im September zeigten mehrere Männer bei der Vereidigung von Dienstanwärtern den Hitlergruß. In einem für den Transport der Polizeianwärter zu Sportanlagen genutzten Bus wurden Hakenkreuze auf zwei Klapptischen gefunden.