Mainz. In sieben rheinland-pfälzischen Kommunen haben die Menschen am Sonntag ihren Bürgermeister wählen können. In Limburgerhof, Budenheim und Bodenheim siegten CDU-Kandidaten, in Nieder-Olm ein SPD-Mann und in Offenbach an der Queich ein Parteiloser. In Remagen und Bad Kreuznach wird in einer Stichwahl entschieden. In Remagen muss die CDU um den Posten bangen. Amtsinhaber Herbert Georgi (CDU) war nicht mehr angetreten. Bei der Wahl erreichte keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit. In Bad Kreuznach gibt es am 18. März eine Stichwahl zwischen der CDU-Kandidatin und einem parteilosen, von der SPD unterstützten Kandidaten. dpa/nd